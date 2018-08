Thomas Opolka streift durch das vertrocknete Gras am Rande seines Maisfeldes. In der Nähe von Wurzen bewirtschaftet der Bauer über 700 Hektar Land. Für seine Kühe baut er Futtermais an. Durch die lange Trockenheit muss er allerdings mit Ernte-Einbußen rechnen. Bis zu 40 Prozent bei Getreide und Hülsenfrüchten - beim Futtermittelanbau sind es sogar 50 Prozent. Schaut man sich auf den Feldern um, entdeckt man keine Bewässerungsanlagen.