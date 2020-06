Pflegebonus Wann bekommen Thüringer Pfleger ihre Boni?

In Thüringen hat es länger gedauert als in anderen Bundesländern, bis feststand, dass auch vom Land ein Bonus von einmalig bis zu 500 Euro für Pflegekräfte kommt – zusätzlich zu den bis zu 1.000 Euro, auf die sich die Bundesregierung geeinigt hat. Beide Boni erhalten Menschen, die in einer ambulanten oder stationären Altenpflegeeinrichtung arbeiten. Aber wann und wie?