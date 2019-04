Senioren Hohe Nachfrage nach Betreutem Wohnen

Hilfe über Service-Pakete

Der Begriff "Betreutes Wohnen" ist nicht geschützt. Dahinter verbergen sich viele verschiedene Angebote. "Man spricht in der Wissenschaft mittlerweile eher von Service-Wohnen. Das sind Haushalte, in denen man Hilfe oder Unterstützung bekommt, ohne pflegebedürftig zu sein", erklärt Andreas Hoff, Professor für Soziale Gerontologie an der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Hilfe könnten die Mieter oftmals in Service-Paketen buchen und zum Beispiel über eine Grundgebühr bezahlen.

Bislang kann aber nur ein Bruchteil der Senioren in Einrichtungen in Wohnungen mit zusätzlichen Service-Angeboten leben. Laut KDA und einer Hochrechnung des Forschungsinstituts empirica stehen derzeit in Sachsen und Sachsen-Anhalt nur für 1,4 Prozent der älter als 65-Jährigen Wohneinheiten mit Betreuungsmöglichkeiten bereit. In Thüringen ist die Versorgungsquote bundesweit mit 1 Prozent am niedrigsten. Spitzenreiter ist Hamburg mit 3,6 Prozent.

DRK bestätigt hohen Bedarf in Mitteldeutschland