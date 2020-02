Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen will in der anstehenden Tarifrunde erneut versuchen, die 35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie durchzusetzen. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sei die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im Osten an die im Westen überfällig, sagte Bezirksleiter Stefan Schaumburg.