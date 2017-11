Geld ist bekanntlich nicht alles. Und so fordert die IG Metall in dieser Tarifrunde für ihre Mitglieder mehr Zeit. Sie sollen nur noch 28 Stunden pro Woche arbeiten müssen, befristet auf zwei Jahre, wenn ihre Lebensumstände das erfordern. Die Idee gehe zurück auf eine Mitgliederbefragung, sagt Olivier Höbel, IG Metall-Chef für Berlin, Brandenburg und Sachsen. "Von daher berücksichtigen wir Wünsche, die die Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen: Wir arbeiten zum Beispiel sehr flexibel. Aber was uns ärgert ist, dass fast ausschließlich die Vorgesetzten diese Flexibilität anordnen. Wenn Erziehungs- oder andere Fragen wichtig werden, wollen wir selber mehr Verfügungsmöglichkeit auf unsere Arbeitszeit haben."