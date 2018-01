"Wir wollen sechs Prozent, oder?" - "Jaa!" Warnstreik vor den Toren des Kranherstellers Kirow in Leipzig. Es ist bitterkalt. Doch knapp 200 Beschäftigte aus drei Maschinenbau-Betrieben der Stadt sind gekommen. Sie tragen Transparente und schlürfen heißen Tee. Und das sagen die Teilnehmer:

"Wir kämpfen gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und deswegen Warnstreik. Bevor es zur Eskalation kommt, geben wir einen kleinen Warnschuss vor den Bug."

"Die Metallbranche ist stetig im Wachsen. Und deswegen wollen wir auch an den Gewinnen, die die Arbeitgeber machen mit beteiligt werden."

"Mehr Freizeit und mehr Lohn. Das ist gerecht für die Leute, die ihre Familie unterstützen wollen."

Arbeitgeber bleiben bei ihrem Angebot

Der Warnstreik dauert knapp eine Stunde. Mit solchen Aktionen setzt die IG Metall viele kleine Nadelstiche. Die sind unangenehm, gefährden aber noch keine Aufträge. Zum Warnstreik aufgerufen wird die ganze Woche über in Betrieben mit Flächentarifvertrag. Das betrifft in Ostdeutschland keine zehn Prozent, trotzdem sind die Arbeitgeber sauer. Ute Zacharias ist Sprecherin des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen: "Wir halten die Warnstreiks für eine unnötige Eskalation. Die Metallarbeitgeber haben frühzeitig, bereits in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt: 200 Euro Einmalzahlung und zwei Prozent Entgelterhöhung. Also mit einem Reallohnplus." Das Angebot liegt vier Prozentpunkte unter der Gewerkschaftsforderung.

IG Metall will mehr Teilzeitrechte

Der IG Metall geht es zudem um ein Anrecht auf Teilzeit. Sie verlangt eine individuelle 28-Stunden-Woche für Arbeiter, die sich mehr um ihre Familie kümmern wollen, befristet für zwei Jahre. Für den Lohnausfall soll es eine Entschädigung geben, bezahlt vom Arbeitgeber. Ute Zacharias findet das unerfüllbar. "Eine solche Regelung würde dazu führen, dass die Beschäftigten, die unter diesen Bedingungen in Teilzeit wechseln, pro Stunde mehr verdienen würden, als die, die in Teilzeit bleiben, die also schon immer in Teilzeit arbeiten und das auch nicht verändern wollen. Das ist nicht nur ungerecht, sondern diskriminierend und auch rechtswidrig."

Siemens-Beschäftigte kämpfen für ihren Standort

Metaller Steffen Reißig Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Die Fronten sind verhärtet. Am Mittwoch will die IG Metall noch einen besonderen Schwerpunkt setzen. Es wird bei Siemens gestreikt, sagt der Leipziger Gewerkschaftssekretär Steffen Reißig: "Das verknüpfen wir mit der Standortfrage des Kompressorenwerkes in Leipzig Plagwitz, wo wir Ende letzten Jahres die Nachricht bekommen haben, dass es von der Schließung bedroht ist. Die Aktionsbereitschaft ist extrem hoch. Da wird eine große Beteiligung sein. In Leipzig gibt es in dieser Tarifrunde keine Zaungäste. Alle, die unter den Tarifvertrag fallen, leisten ihren Beitrag und sind deswegen auch zum Warnstreik aufgerufen."