Die Kritik der Chemnitzer Industrie- und Handelskammer könne er deshalb nicht verstehen, sagt Hilmer. IHK-Geschäftsführer Hans-Joachim Wunderlich hatte in einem offenen Brief an den Wissenschaftsminister gefordert, "dass alle Hochschulen ausnahmslos so viel wie möglich Präsenzveranstaltungen anbieten, dass alle Professoren so häufig wie möglich am Studienort sind, um mit den Studenten zusammenzuarbeiten, natürlich unter den Hygienegesichtspunkten."