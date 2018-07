Wer Schuld an der Riesenpleite hat, soll an diesem Montag das Landgericht Dresden urteilen. Fest steht: Die Manager der Infinus-Gruppe haben eine Finanzholding aufgezogen und mit Lebensversicherungen, Gold und Immobilien spekuliert. Das Geld kam oft von Kleinsparern und wurde gut verzinst. Womöglich zu gut.

Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu acht Jahre Haft. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Denn, so Rechtsanwalt Ulf Israel, die Infinus-Gruppe habe ihre Zahlungspflichten immer erfüllt. Zur Insolvenz sei es erst gekommen, als die Fahnder 2013 medienwirksam in die Büros einrückten.

Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen reicht das aber nicht aus: "Wir wünschen uns manchmal auch etwas mehr Mut zu einem Verbot. Dass beispielsweise gesagt wird, noch mehr Produkte sind für Privatpersonen nicht geeignet. Sie dürfen zwar an institutionelle Anleger vertrieben werden, aber nicht an Kleinanleger. Und letzten Endes wünschen wir uns auch noch mehr Aktivitäten seitens der Aufsicht, denen ja Befugnisse eingeräumt worden sind, dass diese noch effektiver genutzt werden."

Den geschädigten Infinus-Anlegern hilft das freilich nicht mehr. In den kommenden Wochen sollen sie erstmals Geld aus der Insolvenzmasse erhalten. Einer der Verwalter kündigt als Abschlag fünf bis sechs Prozent an. In Summe seien maximal 20 Prozent an Rückzahlungen zu erwarten.