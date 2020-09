Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland fördert seit rund 15 Jahren mit dem IQ Innovationspreis Mitteldeutschland marktfähige Innovationen aus und für Mitteldeutschland. Wie hat sich aus Ihrer Erfahrung heraus der Innovationsstandort Mitteldeutschland in dieser Zeit entwickelt?

Bis Anfang der 2000er-Jahre bestimmte vor allem die öffentliche Forschungslandschaft das Innovationsgeschehen. Seitdem steigt die Anzahl an Innovationen, die aus der privaten Wirtschaft kommen, kontinuierlich an. Auch die Zahl von technologieorientierten Startups und Ausgründungen nimmt zu. Diese Entwicklung zeigt sich auch am Teilnehmerfeld des IQ Innovationspreises Mitteldeutschland. Die Bandbreite der Innovationen reicht mittlerweile von neuartigen Ladelösungen für E-Autos über umweltfreundliche Kunststoffalternativen bis zu neuartigen Chips für die Gewebe- und Zellanalytik. Das zeigt: Die Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen Mitteldeutschlands adressieren mit ihren Innovationen wichtige, aktuelle Themen und Hochtechnologiefelder.

Als Innovationshochburgen gelten aber weiter eher andere Regionen in Deutschland, wie Berlin, München, der Raum Stuttgart, oder Hamburg. Wo steht Mitteldeutschland in diesem Vergleich?

Natürlich spielen wir bei wichtigen Innovations-Kennzahlen wie Gründungdynamik und Patentanmeldungen noch nicht in einer Liga mit den genannten Standorten. Aber wir sind auf einem guten Weg. In Leipzig, Halle, Dresden, Jena oder Chemnitz sehen wir eine dynamisch wachsende Startup-Szene. Zu dieser positiven Entwicklung tragen auch Netzwerke und Inkubatoren wie die Digital Hubs in Leipzig und Dresden bei, in deren Rahmen Start-ups, Unternehmen, Forschungsinstitute und Kommunen gemeinsam an Themen wie Smart Cities, Internet der Dinge und Künstlicher Intelligenz arbeiten. Aber unsere Region ist auch in anderen Bereichen innovativer Vorreiter.

Jörn-Heinrich Tobaben ist Geschäftsführer der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland. Bildrechte: Jörn-Heinrich Tobaben/Tom Schulze

Welche sind das?

Zum Beispiel der "Grüne Wasserstoff". Bereits seit 2013 erforschen und entwickeln wir in Mitteldeutschland mit dem Netzwerk HYPOS die komplette Wertschöpfungskette und Infrastruktur zu dessen Erzeugung, Speicherung und Nutzung. Heute gilt der Energieträger bundesweit als der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende und Mitteldeutschland ist ganz vorn dabei. Wir haben hier die Chance, zu einer Wasserstoff-Modellregion mit europäischer Ausstrahlung zu werden.

Ein weiteres Beispiel ist der Radschnellweg Halle-Leipzig, den wir als Metropolregion Mitteldeutschland gemeinsam mit vielen Partnern planen und umsetzen. Mit dem ersten länderübergreifenden Radschnellweg in Ostdeutschland wollen wir ein innovatives Mobilitätsangebot für Pendler zwischen beiden Städten schaffen und so zum Vorreiter für andere Ballungsräume werden.

Mit dem kürzlich beschlossen Kohleausstieg werden bis zum Jahr 2038 Milliarden an Strukturhilfen nach Mitteldeutschland fließen. Welchen Impuls erwarten Sie davon?

Der Kohleausstieg ist – bei allen Herausforderungen – eine große Chance für die Region. Allein in das Mitteldeutsche Revier fließen jährlich rund 140 Millionen Euro an Finanzhilfen, für den sächsischen Teil der Lausitz nochmal rund 120 Millionen. Dazu kommen noch die Direktinvestitionen des Bundes in Infrastruktur und die Ansiedlung neuer Forschungszentren.

Festzuhalten bleibt aber auch, dass mit dem Strukturstärkungsgesetz keine direkte Förderung von unternehmerischen Investitionen in Innovationen und neue Arbeitsplätze möglich ist. Umso wichtiger wird es sein, die Mittel strategisch klug und abgestimmt mit den regionalen Akteuren für Zukunftsthemen, wie etwa die Wasserstoffwirtschaft und die Bioökonomie einzusetzen. Dazu haben wir mit unserem Strukturwandelprojekt "Innovationsregion Mitteldeutschland" eine länderübergreifende Struktur geschaffen und entwickeln bis Ende 2021 entsprechende Konzepte.

Vielen Dank für das Gespräch.