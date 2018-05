Müll-Importe Italienischer Giftmüll in Leipzig

Baustoffe, Dämmmaterial, Asche, Schlacke – viele Industrie-Abfälle lassen sich nicht weiterverwerten und müssen so aufbewahrt werden, dass die giftigen Inhaltsstoffe nicht in die Biosphäre gelangen. Und so landen sie auf Deponien. In Sachsen lagern dort tausende Tonnen gefährlicher Abfälle. Ein großer Teil davon stammt aber gar nicht von hier, sondern wird aus dem Ausland importiert – vor allem aus Italien.

von Lydia Jacobi, MDR AKTUELL