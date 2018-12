Bildrechte: dpa

Reint Gropp Reint Gropp wurde in Bottrop geboren. Er studierte in Freiburg und Madison in den USA, wo er auch seine Doktorarbeit schrieb. Gropp arbeitete bereits für den Internationalen Währungsfonds und die Europäische Zentralbank.



Vor vier Jahren wurde der Wirtschaftsprofessor Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle - das einzige große Wirtschaftsforschungsinstitut in den neuen Bundesländern. Gropp gab dem Institut ein breiteres Profil. Heute gehören zu dessen Schwerpunkten auch Wachstumsfragen und internationale Finanzmärkte.