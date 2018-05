63 Prozent der Befragten sind mit ihrer Arbeitszeit zufrieden – also auch die Menschen, die Teilzeit arbeiten. Für Vollgold bedeutet das, dass Teilzeit nicht per se etwas Schlechtes ist: "Denn wenn sie freiwillig und gewünscht ist vom Arbeitnehmer, dann ist das eine gute Sache, die zurückzuführen ist auf die gute Arbeitsmarktsituation. Natürlich auch auf die Chancen, die sich durch den Mindestlohn ergeben haben, weil Minijobber beispielsweise in ein Arbeitsverhältnis überführt wurden sind", erklärt Vollgold.

Es fällt auf, dass besonders viele Frauen Teilzeit arbeiten: Fast jede Zweite. In Zahlen: über 377.000. Bei den Männern waren 2017 nur zwölf Prozent teilzeitbeschäftigt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD – hatte in den letzten Jahren Deutschland für den hohen Anteil an Frauen in Teilzeit kritisiert.