Laut einer Deutschland-Umfrage, die die Stadt Leipzig in Auftrag gegeben hat, verbinden rund 70% der Befragten die Stadt insbesondere mit Unternehmen aus der Automobilindustrie. Jeder dritte Befragte nimmt Leipzig als Autostandort wahr. Und das liegt an den beiden großen Autowerken, die die Metropolregion Leipzig-Halle beheimatet. Darüber hinaus sitzen Hunderte Zulieferer in ganz Mitteldeutschland verteilt und sorgen für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Jetzt stehen alle vor einer Riesen-Herausforderung: der Umstieg vom Verbrenner auf alternative Antriebe wie Elektro und Hybridmotoren. Viele Unternehmen müssen ihre Produktion komplett umstellen.

Transformation dringend notwendig

Seit dem Jahr 2002 werden in Leipzig Autos der Marke Porsche gefertigt. Aus dem Werk mit anfangs 300 Mitarbeitern entwickelte sich ein Porsche-Standort mit heute über 4.000 Mitarbeitern. BMW beschäftigt in seinem Werk nebenan sogar rund 5.300 Mitarbeiter und fertigt mehr als 1.000 Pkw pro Tag. Rund 200 davon haben bereits einen Hybridmotor, fahren also mithilfe eines Verbrennungs- und eines Elektromotors.

Diese Trendwende hin zur Elektroindustrie kommt nicht aus Einsichten der Automobilhersteller, sie kommt aus ökonomischem Zwang, weil über Co²-Limits in Europa plus neue Elektroquoten in China der Druck so stark geworden ist, dass die Unternehmen umstellen müssen. Prof. Werner Olle, Chemnitz Automotive Institute

Testfahrt im Hybrid-Porsche Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mittlerweile gibt es einige Porsche-Modelle mit Hybridantrieb. Co²-Emmissionen werden so gesenkt und der Kraftstoffverbrauch gemindert. Trotzdem wünschen die Kunden auch weiterhin viele PS und Tempo. Auch wenn dafür weiterhin relativ viel Kraftstoff verbraucht wird.



Im Norden von Leipzig soll ein neues Karosserie-Werk entstehen. Auf 75.000 m² werden Logistikhallen und neue Fertigungsstätten für den Porsche Macan gebaut. Rund 600 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Damit einher entstehen hunderte Arbeitsplätze und Porsche will und muss weiterhin in die Entwicklung und Verbesserung seiner Hybridantriebe investieren.

Porsche-Fertigung in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter in sächsischen Autowerken und Zulieferbetrieben von rund 25.000 auf mehr als 40.000 erhöht. Zieht man den Kreis zugehöriger Firmen größer, sollen es sogar rund 100.000 Beschäftigte sein. Damit wächst die Branche stärker als viele andere.



Doch sie muss sich auch wandeln, denn der Trend geht zu emissionsfreien Motoren und viele Hersteller auf der ganzen Welt wetteifern um Kunden, denen umweltfreundliche, sparsame Antriebe immer wichtiger werden.