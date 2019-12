"Hier wird heute renoviert, was Sie morgen fasziniert" – so steht es am Eingang des Görlitzer Jugendstilkaufhauses. Zu DDR-Zeiten hat es die HO betrieben, danach Karstadt – bis zur Schließung 2009. Eine Passantin erzählt: "Gerade zur Weihnachtszeit war ich hier ganz gerne. Weil so viel verschiedene Geschäfte hier waren und man so schön einkaufen konnte. Und jetzt hab ich erst wieder dran gedacht: Wann wird das mal? Aber ich gloob’s eigentlich nimmer."

Die Frage richtet sich an Winfried Stöcker. Der Mediziner und Unternehmer hat das Haus 2013 gekauft.

Winfried Stöcker hat das Görlitzer Jugendstil-Kaufhaus 2013 erworben. Bildrechte: Winfried Stöcker Und dann hab ich eigentlich das etwas unterschätzt. Ich dachte, man muss das Gebäude mal kurz herrichten und kann in zwei Jahren dann mit allem beginnen. Winfried Stöcker

Stöcker, der in der Oberlausitz geboren wurde, lebt seit vielen Jahren in Lübeck. Am Telefon erzählt der 72-Jährige, dass sich noch einiges an Erfordernissen gezeigt habe. So müssten zum Beispiel die ursprünglichen Verkaufsflächen erweitert werden, damit sich das Kaufhaus wirtschaftlich lohne. "In verschiedener Hinsicht, war auch natürlich, mussten wir den Denkmalschutz von unserem Vorhaben überzeugen. Die haben uns natürlich auch sehr viel beigebracht und gute Unterstützung gegeben. Das hat natürlich auch immer ein bisschen aufgehalten."

Stadt Görlitz steht hinter dem Projekt

Das Glasdach des 1913 eröffneten Jugendstilkaufhauses in Görlitz. Bildrechte: dpa Der historische Teil soll weitgehend erhalten bleiben, allen voran die Panorama-Glasdecke. Neu dazu kommen soll eine Verbindung zum angrenzenden City Center, einem Einkaufszentrum. Auch das hat Stöcker gekauft. Dort will er auch ein Parkhaus und eine Anlieferzone bauen. Aber: "Da war ein Haus, das hat so ein bisschen dazwischen gelegen, so ein gallisches Dorf. Das hat einem netten Herrn aus der Ukraine gehört. Und das war nicht so ganz einfach, den zu überzeugen, dass er uns sein Stück abgibt. Und dadurch hat sich das ganze Konzept etwas geändert." Die Stadt müsse den letzten Änderungsplänen noch zustimmen, sagt der Investor.

Zwei Frauen, die gerade an dem Kaufhaus vorbeigehen, sind da skeptisch. "Der verspricht bloß immer", sagt eine. "Muss ich ganz ehrlich sagen, da ist auch die Stadt Görlitz dran schuld, dass das hier nicht weitergeht."

Octavian Ursu - Oberbürgermeister von Görlitz, CDU - beschwichtigt. Die Stadt tue, was sie könne, um den Investor zu unterstützen. "Wir müssen alle Änderungen in dem Projekt genehmigen. Aber er weiß, dass er sich drauf verlassen kann, dass wir das so schnell wie möglich auch tun werden. Und wir sind auch im ständigen Kontakt."

Sanierung soll 50 Millionen Euro Kosten

Das sanierte Kaufhaus soll die Innenstadt beleben, hofft die Stadtspitze. Bildrechte: dpa Noch haben die Bauarbeiten nicht begonnen. Die dauerten aber oft weit weniger lang als die Planungszeit, gibt sich Ursu optimistisch. Er hoffe, dass es nun schneller geht. "Das wäre sehr wichtig für die Innenstadt. Und auch die Händler in der Innenstadt warten darauf. Es wäre ein Magnet für die ganze Händlerschaft. Und da würden wir uns auch sehr freuen."