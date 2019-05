Auf den ersten Blick ist es eine ganz normale Frauenarztpraxis: kleiner Wartebereich und an den Wänden hängen Baby-Fotos. Behandelt wird hier, im sächsischen Großröhrsdorf, seit 25 Jahren. Und doch hat sich jüngst etwas geändert. In der Praxis arbeitet kein selbständiger Arzt mehr, sondern es behandeln zwei Angestellte.

Kristin Bartke erklärt, warum es wichtig ist, dass Krankenhäuser mit Arztpraxen zusammenarbeiten. Bildrechte: MDR/ Ralf Geißler

Insgesamt haben die Kliniken schon 18 Praxen übernommen, für die sich kein selbstständiger Nachfolger fand. So sichere man die Versorgung in der Oberlausitz, sagt Handlungsbevollmächtigte Kristin Bartke. Die Klinik helfe sich damit aber auch selbst.



Bartke betont, dass ein Krankenhaus auf die Zusammenarbeit mit Arztpraxen angewiesen sei, da nur so Vor- und Nachsorge gesichert werden könnte. Sie erklärt, dass das Krankenhaus noch so gut sein könne, "aber wenn ich ringsherum keine Zuweiser und keine Nachsorge für meine Patienten habe, dann bricht das auch irgendwann mal zusammen."