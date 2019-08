Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Unterstützung beim Kohleausstieg auf den Weg gebracht. Darin ist festgelegt, dass Finanzhilfen in Höhe von 14 Milliarden Euro nach Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen fließen sollen. In den vier Bundesländern sind noch tausende Menschen in der Kohle-Branche beschäftigt.