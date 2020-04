Corona-Schutzmaßnahmen Kaum Entschädigungen für behördliche Geschäftsschließungen

Viele Gewerbetreibende, deren Geschäfte behördlich geschlossen wurden, werden keine Entschädigung bekommen. Mehrere Tausend Anträge waren nach der Schließungsanordnung in den vergangenen Wochen bei den Ämtern eingegangen. Sie bezogen sich auf Verdienstausfallentschädigungen nach Infektionsschutzgesetz. Nur wenige der bislang bearbeiteten Anträge wurden bzw. werden wahrscheinlich genehmigt. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins "Umschau" bei den entsprechenden Ämtern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Sachsen wurden nach Auskunft der Landesdirektion bis Mitte April nur fünf der rund 1.250 bearbeiteten Anträge genehmigt. Bei 50 weiteren stehe eine Bewilligung in Aussicht, wenn die dafür erforderlichen Unterlagen noch nachgereicht werden, heißt es aus Chemnitz. In Sachsen-Anhalt sei von den rund 250 bearbeiteten Anträgen einer bewilligt worden, so das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale). Das Landesverwaltungsamt Thüringen teilte mit, dass bislang noch keine Bescheide ergangen seien. Derzeit sind 400 der 1.000 Anträge in Bearbeitung.