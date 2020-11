Ungerechtigkeit in Pflegebranche Mehrheit der Pflegekräfte im Krankenhaus profitiert nicht von Corona-Prämie des Bundes

Von den 100 Millionen Euro des Bundes für Corona-Prämien an Krankenhaus-Pflegekräfte kommt bei vielen Kliniken in Mitteldeutschland nichts an. In Sachsen-Anhalt bekommen nur zwei von 57 Krankenhäusern Prämien-Geld vom Bund, in Thüringen neun von 51 und in Sachsen 14 von 78. Das berichtet das MDR-Magazin "Umschau" unter Bezug auf eine Liste des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Danach profitieren bundesweit 433 der rund 1.600 Kliniken von der Prämien-Sonderzahlung.