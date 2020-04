Für ihren eigenen Lebensunterhalt ist die Soforthilfe nicht gedacht. Das Geld soll das Unternehmen retten, nicht die Unternehmerin. Für sich selbst hat Hertes Grundsicherung beantragt, die Bewilligung steht noch aus. In der Krise macht sich die 58-Jährige selbst auf den Weg zu ihren Kunden und liefert Cremes, Masken oder Badezusätze frei Haus.

"Es gibt da ja so lustige Bilder in den sozialen Medien, wie wir alle aussehen werden nach Corona. Und das möchte ich natürlich für meine Kunden verhindern." Viel verdient Hertes damit nicht. Es ist eher ein Service, um Stammkunden zu halten.

Unterwegs trifft Hertes ihre Freundin Uta Lindner. Die Augenoptikerin will zu ihrem Laden, erzählt sie. "Täglich habe ich drei bis vier Stunden Notdienst im Geschäft, um für Kunden da zu sein, die ihre Brille kaputtgemacht haben oder repariert bekommen müssen."

Mit gebührendem Abstand unterhalten sich die beiden Leipziger Unternehmerinnen Beate Hertes und Uta Lindner. Bildrechte: Ralf Geißler, MDR AKTUELL

Die beiden Frauen schwatzen in gebührendem Abstand. Auch Lindner hat Hilfsgelder beantragt, da der Notdienst nicht genug einbringt. In normalen Zeiten sei der Frühling umsatzstark, erzählt sie. Doch derzeit bleibe sie auf ihren Brillen sitzen. "Ich rechne damit, dass die Hälfte des Umsatzes einbrechen wird, dass ich mich anders mit meinen Mitarbeitern aufstellen muss."



Die Augenoptikerin Lindner erklärt, dass sie Geld brauche, um in die Werbung zu investieren. Sie werde jetzt einen Kredit bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen. Sie sei dankbar, dass der Staat schnell helfe, sagt Lindner. Andererseits habe sie jahrelang auch Steuern gezahlt. Wichtig sei ihr, dass die Geschäfte bald wieder öffnen dürfen. Aber wann wird das sein?