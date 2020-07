Außerdem investiert die Leag in Solaranlagen, arbeitet an Windkraft und Speicherprojekten, um weiterhin Geld zu verdienen. Doch ist es wirklich denkbar, dass aus einem Kohlekonzern ein ökologischer Industriebetrieb wird? Patrick Graichen, Geschäftsführer der grünen Denkfabrik Agora Energiewende, findet die Idee zumindest nicht abwegig.

"Wir sehen an RWE in Westdeutschland, wie ein Kohleunternehmen sich gerade neu aufstellt in Richtung erneuerbare Energien. Wir haben auch bei EnBW in Baden-Württemberg gesehen, wie ein Atomunternehmen sich aufstellt in Richtung erneuerbare Energien." Insofern sei das auch für die Leag möglich. Da müssten dann aber massive Investitionen jetzt erfolgen, sagt Graichen.