Konsum Wie kann man gegen Aldi, Rewe und Co. überleben?

Hauptinhalt

Für Lebensmittel geben die Deutschen ungern viel Geld aus. Und so sind in kaum einer anderen Branche die Gewinne je eingesetzten Euro so niedrig wie im Lebensmittelhandel. Trotzdem halten sich in Ostdeutschland zwölf kleine Konsumgenossenschaften, die aus dem DDR-Konsum hervorgegangen sind. Wie schafft man es gegen Aldi, Rewe und Co. zu überleben? Der Leipziger Konsum stellt heute seine Jahresbilanz vor.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL