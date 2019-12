Laut Verband machen die Biosimilars am deutschen Verschreibungsmarkt aber nur knapp sieben Prozent aus.

In Sachsen bekommt laut "Barmer"-Report lediglich jeder zehnte ein Nachahmerpräparat verschrieben. Das könnte aber auch an den Rabattverträgen liegen, die Krankenkassen mit den Herstellern von Originalmedikamenten schließen. Die Ärzte müssen dann dieses Mittel verschreiben. Laut Pro Generika schließen die Krankenkassen verstärkt solche Zwei-Jahres-Verträge kurz vor Auslaufen des Patents ab. Der Marktzugang für neue Biosimilars werde so oft behindert.