Sören Uhle ist Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Auch das sächsische Wirtschaftsministerium hatte im Sommer Hilfe angeboten, kam an die Geschäftsführung aber ebenfalls nicht heran. Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Friemel bestätigte der "Umschau" die Bemühungen des Wirtschaftsministeriums. "Aber die Geschäftsführung war an einem Verkauf oder einer Sanierung schlicht nicht interessiert", so Friemel. In einem Statement an die "Umschau" schreibt das Ministerium: "Die Staatsregierung ist mit dem Betriebsrat weiterhin in einem engen Austausch, um die Industrietradition der Union am Standort Chemnitz zu erhalten und auch die Arbeitsplätze in Chemnitz zu sichern. Es besteht vorsichtiger Optimismus, Anfang 2020 eine tragfähige Lösung zu finden."