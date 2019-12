Ziel: Kündigungsschutz für mehrere Jahre

Olivier Höbel, IG Metall-Bezirksleiter für Sachsen. Bildrechte: dpa Die Gewerkschaft IG Metall will deshalb bei den kommenden Verhandlungen erreichen, dass der Kündigungsschutz über die nächsten Jahre verlängert wird. Auch, weil der Bedarf an Zügen, Trams, S- oder U-Bahnen mit Blick auf den Klimawandel steigen wird. Allerdings, so IG Metall-Bezirksleiter für Sachsen, Olivier Höbel: "Was uns Sorge macht, ist, dass das Management immer noch der Auffassung ist, dass es in Deutschland zu viele Standorte und auch überzählige Beschäftigung gibt. Und das ist natürlich für uns immer Anlass zur Sorge."

Sparkurs und Stellenabbau

Vor drei Jahren hatte der kanadische Mutterkonzern Bombardier eine Umstrukturierung sowie einen harten Sparkurs angeordnet. Allein 2.200 Stellen sollten in den sieben deutschen Standorten gestrichen werden. In Görlitz würde das 400 Beschäftigte treffen. Doch mit Blick auf die gute Auftragslage sagt Michael Fohrer, der deutsche Bombardier-Chef, heute:

"Eigentlich ist für Europa – und da hat Deutschland einen großen Stellenwert – alles in die richtige Richtung aufgestellt. Nur müssen wir weiterhin, und das ist auch ein klarer Appell an die IG Metall, an die Arbeitnehmervertreter, noch weiter an den Kostenstrukturen arbeiten, um die Arbeitsplätze in Deutschland zu halten." Das bedeute vor allem mehr Effizienz, so Fohrer.

Standorte in Sachsen bleiben