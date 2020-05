Aber in Teilbereichen könne man schon dafür sorgen, dass mit der künstlichen Bewässerung Erträge und Qualitäten gesichert würden. Aus wirtschaftlicher Sicht komme das jedoch nur für Gemüse und Kartoffeln in Frage, erklärt Feuerborn. Getreide und Zuckerrüben brächten nicht genügend Gewinne ein. Eine künstliche Bewässerung lohnt sich da aktuell nicht. Zumal die Bewässerungsanlagen teuer sind.

Auch Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert von den Grünen ist grundsätzlich offen für künstliche Bewässerung. Sachsen-Anhalt sei ein landwirtschaftlich geprägtes Land und damit müsse man umgehen. Dalbert zufolge müssen aber drei "Hausaufgaben" erfüllt werden: "Es muss geguckt werden, wo überhaupt Wasser da ist. Dann muss man die Wasserrechte regeln, sodass keiner benachteiligt wird, und dann muss man die Anlagen anschaffen oder Wasserrückhaltebecken bauen oder was eben in der jeweiligen Region für das jeweilige Bedürfnis angemessen ist." Das könne man dann auch fördern, ergänzt die Ministerin.

Die Wasserrechte sind in Sachsen-Anhalt zum Teil noch nicht besprochen. Nicht jeder Landwirt hat Zugang. Hier brauche es Absprache, sagt Ministerin Dalbert und guckt in Richtung der Landkreise: "Das heißt, wir brauchen auch Orte, wo über dieses Wasserrecht verhandelt wird. Also, wir brauchen Wasserverbände, Wasser- und Bodenverbände. Die müssen vor Ort gegründet werden in den Landkreisen, wo man sich austauschen kann und dann Regelungen trifft, die für alle gut sind, die am Wasser partizipieren müssen."