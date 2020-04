Corona Knapp eine Million Menschen in Mitteldeutschland in Kurzarbeit

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind im Zuge der Corona-Krise etwa 973.000 Menschen in Kurzarbeit. Das teilten die Landesarbeitsagenturen in ihrer Monatsstatistik für April mit.

In Sachsen wurde demnach für mehr als 521.000 Frauen und Männer Kurzarbeit angezeigt. In Thüringen waren es fast 262.000. Das sei fast ein Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. In Sachsen-Anhalt seien es etwa 190.000 Beschäftigte, fast ein Viertel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.