Es sind meist Autozulieferer, die derzeit Kurzarbeit anmelden müssten, sagt Ute Zacharias vom Verband der Wirtschaft Thüringens. Schuld daran sei vor allem die Umstellung der Autos auf E-Mobilität. Das setze viele Firmen unter Druck, sich anzupassen. "Die Branche ist im starken Wandel. Und es kommen geopolitische Rahmenbedingungen dazu, wie der Brexit. Es gibt ja einige Firmen, die Handelsbeziehungen zu Großbritannien haben. Es ist eine Bündel von Ursachen, das zu diesem drastischen Abschwung in der Automobilindustrie führt."

Vor allem Zulieferer und Maschinenbauer betroffen

Wo VW und Opel in großen Werken Elektroautos herstellen, ist Kurzarbeit momentan am stärksten verbreitet. Fast 20 Betriebe mit annähernd 2.000 Mitarbeitern sind in Zwickau und Eisenach betroffen. Es sind fast immer Männer, wie Statistiken der Arbeitsagenturen zeigen. Hoch sind die Zahlen auch im Harz und im Raum Schmalkalden.

Doch nicht nur die Autozulieferer erwischt es derzeit kalt. Auch Firmen, die Autozulieferer belieferten, erklärt Danny Bieräugel von der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau: "Natürlich trifft es dann als erstes den Maschinenbau. Wenn die Automobilhersteller keine neuen Maschinen kaufen, um noch mehr Autos zu bauen. Dann haben die Maschinenbauer erstmal nichts zu tun. Die Maschinenbauer fragen weniger Metall nach, weniger Elektrotechnik und so weiter. Und so setzt sich das fort."



Kurzarbeit nutzen Unternehmen, um im Falle von Absatzeinbrüchen Personalkosten zu sparen. Stellt ein Unternehmen einen Antrag auf Kurzarbeit, übernimmt die Arbeitsagentur einen Teil der Lohnkosten. Die Betriebe können mögliche Krisen so etwas abfedern. Insgesamt hatten Ende 2019 mehr als 1.800 Unternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus konjunkturellen Gründen Kurzarbeit angemeldet. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es laut Arbeitsagentur noch 900 (Ende 2018). Die Zahlen haben sich also verdoppelt.

Nur einer von 100 Betrieben betroffen

Das sei aber noch kein Grund zur Sorge, meint Frank Vollgold von der Arbeitsagentur in Sachsen. Unterm Strich seien nur ungefähr ein Prozent aller Betriebe betroffen.