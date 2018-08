Wenn wir diese Gruppe mal festmachen an unserer Sanktionsquote. Das heißt, an dem Anteil derer, die leistungsrechtlich sanktioniert werden müssen, weil sie nicht ihren Verpflichtungen nachkommen, dann reden wir von einem Anteil, der nicht mal drei Prozent aller Leistungsberechtigten ausmacht.

Grundsätzlich werde es immer eine bestimmte Anzahl an Arbeitslosen geben, sagt Kay Senius. Dazu gehören saisonal Beschäftigte auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Auch bei konjunkturellen Dellen wie der Finanzkrise entsteht Arbeitslosigkeit.

Die größte Gruppe aber bilden Menschen, die bei Strukturveränderungen nicht mitkommen. Laut Senius spielt aktuell die Digitalisierung eine große Rolle: "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese Veränderung nicht gestalten können und dadurch freiwerden, haben es besonders schwer wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten", sagt der Agentur-Chef. Diese Menschen müssten ihre grundlegenden Kompetenzen an die Anforderungen der Wirtschaft wieder anpassen.

Auch das Alter spielt eine Rolle: Ältere Menschen werden zwar seltener arbeitslos, so Senius. Aber wenn, dann kommen sie schlechter wieder in den Arbeitsmarkt rein. Wenn mehrere dieser Faktoren zusammenkommen, kann Langzeitarbeitslosigkeit die Folge sein.

Das ist in Sachsen-Anhalt und Thüringen immer noch ein großes Problem. Doch hier hat sich etwas in den vergangenen zehn Jahren getan, erläutert Kay Senius: "Da hatten wir in Sachsen-Anhalt im Jahr 2008 mal 74.000 Langzeitarbeitslose. Heute haben wir in Sachsen-Anhalt 32.200 Langzeitarbeitslose. In Thüringen waren es vor zehn Jahren um die 53.000 Langzeitarbeitslose, heute sind es knapp 21.000."