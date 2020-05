Urbane Brachflächen sind Luxus

Vor kurzem hat die Stadt ihren 600.000 Einwohner begrüßt. Bis 2040 sollen laut Schätzungen weitere 65.000 dazukommen. Die derzeit noch 14.000 leer stehenden Wohneinheiten würden also nicht reichen. Somit steht die verwilderte Freifläche am Bayerischen Bahnhof für einen Luxus, den sich Großstädten in ihrer fortschreitenden Urbanisierung schon lange nicht mehr leisten können. In Leipzig kommt sogar noch der Euritzscher Freiladebahnhof im Norden der Stadt dazu. Er soll in den kommenden Jahren zu einem neuen Stadtquartier werden, auch hier sind Privatinvestoren die Eigentümer.

Bauen ja, aber wirklich so viel?

Dass bald am Bayerischen Bahnhof gebaut wird, ist bei den Anwohnern in der Südvorstadt ziemlich unumstritten. Denn die Verwahrlosung einer solch großen Fläche in Innenstadtnähe wäre wohl auch für den größten Wachstum-Skeptiker nur schwer zu rechtfertigen. Das "wie" stößt dann aber doch einigen Anwohnern sauer auf. Die Stadt und die Investoren haben den ursprünglichen städtebaulichen Entwurf deshalb nachgebessert - mit mehr Wohnraum. Allein im westlichen Bereich des neuen Wohnquartiers wurde so die Wohnfläche von 85.000 qm auf 130.000 qm vergrößert.

Auch legendäre "Distillery" muss weichen