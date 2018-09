In ihrer Boutique in einem Wohnviertel unweit der Leipziger Innenstadt bietet Regina Kübler ihren Kundinnen seit zehn Jahren Wohnzimmeratmosphäre: Hohe Decken, Kronleuchter, mehrere Zimmer mit Kleiderständern und Regalen, dazwischen eine gemütliche Couch.

Boutique-Besitzerin klagt über schlechte Umsätze

Vor ein paar Jahren entschloss sie sich, zusätzlich im Stadtzentrum ein Geschäft in einer der vielen Passagen zu eröffnen. Eine Fehlentscheidung, sagt sie heute. Denn immer mehr Läden zogen aus der Passage aus: "Es war zum Schluss mit acht Leerständen so schlimm. Wir haben Umsätze gemacht, bei denen es besser gewesen wäre, den Laden zuzulassen. Das durften wir aber nicht. Wir haben Betreibungspflicht gehabt. Die Umsätze waren so niedrig, dass ein Überleben einfach nicht mehr möglich gewesen wäre."

Jeder achte Laden in der Leipziger Innenstadt steht leer

Den Mietvertrag kündigte die Geschäftsinhaberin dann so schnell wie möglich. Offenbar ist sie nicht die Einzige, der die Miete zu hoch war. Laut einem Bericht des Immobiliendienstleisters JLL steht in der Leipziger Innenstadt jeder achte Laden leer.

Das ist etwas mehr als der Durchschnitt der neun untersuchten Großstädte. Auch Thomas Oehme, Vize-Chef beim Verein City Leipzig Marketing, schätzt, dass zwischen sieben und acht Prozent der Einzelhandelsfläche in Leipzig derzeit nicht genutzt werden.

Online-Handel verlangsamt das Entstehen neuer Konzepte

Sorgen macht ihm das aber nicht. Manche Lagen sind laut Oehme schwieriger zu vermieten: "Das sind zum Teil auch Passagen, wo der Hauptkundenlauf nicht langläuft. In der allgemeinen Marktentwicklung sieht man: Es gibt einen rasant wachsenden Online-Handel. Dadurch kommen aber Konzepte nicht mehr so schnell auf den Markt. Sie sind auch in ihrer Expansion sehr vorsichtig und überlegen sich genau, welche Flächen sie beziehen. Deshalb dauert es mitunter länger, diese Leerstände wegzubekommen."

Auch der Handelsverband in Leipzig beobachtet diese Veränderungen. Es läuteten aber keine Alarmglocken. Die Stadt behält den Einzelhandel ebenfalls genau im Blick. In den vergangenen Jahren seien immer mehr Geschäfte dazugekommen. Zu viel Fläche gebe es aber nicht, meint Stefan Heinig. Er ist derzeit der Chef im Amt für Stadtplanung.

Mieter bestimmen die Preise und verlangen Umbaumaßnahmen

Aber auch Heinig registriert eine Umbruchphase. Das liege auch an den Internetverkäufen: "Was man schon merkt, dass sich der Markt von einem Vermietermarkt zu einem Mietermarkt entwickelt. Früher wurden die Preise stärker durch die Vermieter bestimmt. Heute müssen sie länger nach Mietern suchen. Sie müssen umbauen und umstrukturieren. Insofern ist auch dadurch der Leerstand etwas höher. Aber es finden sich auch immer wieder neue Mieter."

Händlerin wünscht sicht mehr Engagement von der Stadt

Heinig spricht von einer Umbruchphase und geht davon aus, dass die Geschäftsstraßen auch in Zukunft gefragt sind. Boutique-Inhaberin Regina Kübler wünscht sich noch mehr Engagement von der Stadt. Der Leerstand mache ihr Sorgen: "Gerade wir kleinen Einzelhändler, die jeden Tag noch kämpfen, ein bestimmtes und besonderes Sortiment zu haben, sind wichtig. Wir sorgen dafür, dass eine Stadt belebt wird und anders ist. Sonst gibt es nur die großen, die überall gleich sind. Das ist schade, denn so eine Stadt verliert dadurch natürlich auch an Reiz und Atmosphäre."