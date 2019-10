Elektroautos Unklare Zukunft für E-Autos aus Leipziger BMW-Werk

Wie es mit dem Leipziger BMW-Werk weitergeht, darüber wird zurzeit viel gerätselt. Einerseits gibt es von BMW generell viele schlechte Nachrichten. So hat sich BMW ein Sparprogramm auferlegt, kürzt Mitarbeitergehälter und baut womöglich deutschlandweit Tausende Stellen ab. Auch die Elektroautos i3 und i8, die in Leipzig gebaut werden, werden eingestellt. Andererseits steckt BMW derzeit Millionen in sein Leipziger Werk und baut es in großem Umfang aus.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL