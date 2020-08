Mit gemischten Gefühlen schaut er daher in die Zukunft. Der Tag, am dem ein Club wieder öffnen dürfe, sehnten auf der einen Seite alle herbei. Auf der anderen Seite fürchteten ihn einige. Denn dann habe sich ein unfassbarer Schuldenberg aufgebaut, sagt Loth.

Loth betreibt selbst einen Club, das Institut für Zukunft, besser bekannt als IfZ. Derzeit der angesagteste Technoclub in Leipzig. Wie schwer es ist, passende staatliche Hilfe zu bekommen, hat er in den letzten Monaten erlebt. Das Problem sei, dass viele Programme erwarteten, dass man die Förderung investiere, erklärt Loth. Etwa in Umbauten oder in pandemie-gerechte Veranstaltungsideen.