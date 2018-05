Müll wird im Park direkt liegengelassen

Der Mariannenpark im Leipziger Nordosten: Mit Schaufel und Greifzange sammeln zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung in Orange die Reste des Wochenendes: Einweg-Grills, Wurstpackungen und Babywindeln. Ein Anblick, den Susanne Zohl, Sprecherin der Leipziger Stadtreinigung, schon kennt.

Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig Bildrechte: MDR/Johannes Schiller Leider ist es wirklich ein typisches Bild: Sobald das Wetter schön ist, zieht es die Leute in Grünanlagen. Die Bürger neigen immer mehr dazu, Feste zu feiern oder zu picknicken in den Grünanlagen. Nur leider wird der Abfall nicht immer mitgenommen, sondern an Ort und Stelle liegengelassen. Susanne Zohl Stadtreinigung Leipzig

Vor allem junge Erwachsene lassen Müll liegen

Die Stadtreinigung setzt in den Parkanlagen verstärkt auf auffällige Müllcontainer und appelliert an die Verantwortung der Parkbesucher. Bildrechte: MDR/Johannes Schiller Wissenschaftler sprechen von "Littering". Seit 14 Jahren wird an der Berliner Humboldt-Universität dazu geforscht. In der neuen Studie untersuchte die Psychologin Rebekka Gerlach unter anderem, wer seinen Müll auf Bürgersteigen oder in Parks einfach so liegen lässt: "Hauptverursacher sind in der Tat die jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 Jahren. Und nicht, wie man vielleicht landläufig denkt die Jugendlichen." Die Jugendlichen kämen auf Rang zwei, allerdings deutlich hinter den jungen Erwachsenen.

Für die Studie im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen beobachteten die Wissenschaftler Passanten in mehreren Großstädten. Wer auf frischer Tat ertappt wurde, musste die Frage beantworten: "Warum?" Häufige Antwort: "Kein Mülleimer in der Nähe". Für Psychologin Gerlach ein klarer Rechtfertigungsversuch: "Wir haben das in Berlin untersucht und haben festgestellt, dass in 80 Prozent der Litteringfälle ein Abfallbehälter innerhalb von maximal 50 Metern vorhanden war. Zu wenig Abfallbehälter können nicht der Grund sein."

Menschen benutzen immer mehr Einwegverpackungen

Meist liegt es nach Einschätzung der Psychologin schlicht an Gewohnheit und Faulheit. Dann spricht sie über die gute Nachricht der Studie: Die befragten Stadtbewohner halten Straßen, Plätze und Parks demnach heute für sauberer als noch vor zehn Jahren. Aber sie ärgern sich stärker über den Müll, der herumliegt.

Leipzigs Clara-Park am Abend: Auch in anderen Parks quellen Mülleimer oft über. Bildrechte: MDR/Johannes Schiller Die Forscher haben ein neues Problem ausgemacht: Einweg-Essensverpackungen und Kaffeebecher. Die nehmen rasant zu, meint auch Susanne Zohl von der Leipziger Stadtreinigung. Sie deutet auf einen der 2.900 Abfalleimer im Stadtgebiet und erklärt, warum die oft üppigen Verpackungen ein echtes Problem sind: "Ein Pizzakarton ist viel zu groß für die normalen Papierkörbe. Die werden dann einfach zwei Mal geknickt, dann oben rein. Darunter ist der Papierkorb leer. Aber alle anderen, die nur einen kleinen Abfall haben wie ein Papiertaschentuch, die können nichts reinwerfen, weil der Pizzakarton dann alles verstopft."