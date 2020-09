Leipziger Reiseanbieter Reisewarnung: "LMX Touristik" lässt nicht immer stornieren

Trotz Corona in den Urlaub fahren – das ist für viele Deutsche nach der langen Zeit des Lockdowns unverzichtbar. Die meisten bleiben dabei in der Heimat. Aber was, wenn man aber einen Flug ins Ausland gebucht hat und für das Land plötzlich eine Corona-Reisewarnung ausgesprochen wird? Eigentlich müsste dann der Kunde die Reise kostenlos stornieren können. Der Reiseanbieter "LMX Touristik" mit Sitz in Leipzig hat das aber in mehreren Fällen abgelehnt. Die Unzufriedenheit der Kunden wächst.