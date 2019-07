Schichtwechsel in den Leipziger Logistikzentren: Allein Amazon und DHL zählen über 7.000 Beschäftigte. Viele von ihnen sind aus anderen Ländern nach Leipzig gekommen und haben hier schnell Arbeit gefunden. So auch Paolo, der eigentlich anders heißt und anonym bleiben möchte.

Sprecher Bernd Leistner sagt: "Am Anfang war die Stammbelegschaft, die da aufgebaut wurde, aber auch die saisonale Belegschaft, war sehr stark davon geprägt, dass das Deutsche waren. Aber der Anteil ist sehr schnell, sehr stark gewachsen, sodass heute Amazon das internationalste Unternehmen in Leipzig ist."

Generell wird die Zuwanderung nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für die Branche immer wichtiger, sagt der Geschäftsführer beim Netzwerk Logistik Mitteldeutschland, Klaus-Dieter Bugiel, denn: "Arbeitskräfte in der Logistik werden händeringend gesucht. Und ausländische Arbeitskräfte sind in dem Falle sehr wichtig, weil die deutschen meiner Ansicht nach gar nicht mehr ausreichend sind."

Das bestätigt auch der Verkehrsexperte beim Deutschen Wirtschaftsinstitut, Thomas Puls. Lange Zeit sei die Ausbildung in einigen Bereichen wie der Bahn vernachlässigt worden. Hinzu komme der demografische Wandel. Das führe in Sachsen und Thüringen zum Beispiel dazu, so Thomas Puls, dass: "beim Berufskraftfahrer auf 100 offene Stellen lediglich 79 gemeldete Arbeitslose kommen. Das heißt, der Bedarf ist schon rein theoretisch nicht zu decken. Und in der Wissenschaft geht man eigentlich davon aus, dass bei einem Verhältnis von 200 kein Engpass mehr besteht."