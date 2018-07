Vorm Abflug in die Ferien kann man sich noch ein paar Jobs anbieten lassen. Denn mitten im Flughafen Leipzig-Halle unterhält die Arbeitsagentur ein Büro. Zwischen Check-In und Sicherheitskontrolle berät sie Arbeitssuchende und sammelt Stellenangebote ein.

Über 1.000 unbesetzte Stellen im Raum Leipzig-Halle

Die Logistik-Firmen im Raum Leipzig-Halle würden eigentlich immer Personal suchen, sagt Agentursprecher Volkmar Beier: "In den letzten drei Jahren haben wir ein Plus bei den Beschäftigtenzahlen von über 15 Prozent gehabt. Das heißt, gegenwärtig sind über 22.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte hier im Wirtschaftsraum in dieser Branche tätig. Das ist eine starke Entwicklung. Auf der anderen Seite haben wir aktuell noch über 1.000 Stellen, die in dieser Branche noch zu besetzen sind."

Nun soll der Flughafen weiter ausgebaut werden, spontane Fracht für Europa künftig über Leipzig-Halle gehen. Zudem denkt der chinesische Paketzusteller SF Express über ein Drehkreuz in Leipzig nach. Doch finden sich für all das dann noch ausreichend Leute?

Steigende Löhne und längere Arbeitswege

Die Antwort darauf hänge davon ab, wen man fragt, sagt Andreas Wiedemann von der Gewerkschaft Verdi: "Die Arbeitgeber sagen uns immer wieder, dass sie keine großen Probleme hätten bei der Personalgewinnung. Immer, wenn wir bei Tarifverhandlungen am Tisch sitzen, sagen wir: Sie sollen was drauf legen, damit sie Personal finden. Das wird von der Arbeitgeberseite regelmäßig verneint. Wir wissen aber schon, dass es Probleme gibt, alle Arbeitsplätze zu besetzen. Die Betriebsräte sagen uns das, dass es da schon Lücken gibt und die Belastungen für diejenigen, die an Bord sind, schon relativ hoch sind."

Wohl auch wegen dieser Lücken sind die Löhne in der Logistik gestiegen. In zehn Jahren zwischen 35 und 40 Prozent, sagt Wiedemann. Dafür nähmen einige Beschäftigte immer längere Arbeitswege in Kauf, erzählt Klaus-Dieter Bugiel, Geschäftsführer beim Netzwerk Logistik Mitteldeutschland: "Die Leute kommen tatsächlich schon heute von weiter angereist. Entfernungen von einer Stunde, da sind wir schon fast in Dresden, oder fast in Magdeburg. Das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Das ist eine Anfahrtszeit, mit der man heute leben kann. Und viele nutzen das auch."

Aufgaben für ungelernte Arbeitskräfte zu komplex

Größter Arbeitgeber am Flughafen ist DHL mit rund 5.000 Beschäftigten. Sie arbeiten vor allem nachts, was viele nur vorübergehend wollen. Erst im Herbst war DHL auf Jobwerbetour. Man finde schon noch Leute, sagt Volkmar Beier von der Arbeitsagentur. Seine Behörde habe 5.000 Arbeitssuchende in der Region ausgemacht, die für die Logistik infrage kommen. "Das sind Personen, die den Hintergrund mitbringen, die Fähigkeiten für die Branche. Der eine oder andere braucht aber eine Starthilfe, durch eine entsprechende Qualifizierung zum Beispiel," erklärt Beier.