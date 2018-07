Sachsen-Anhalt Wenn der Staat an den Reinigungskräften spart

Hauptinhalt

9,55 Euro beträgt der Branchen-Mindestlohn in der Gebäudereinigung im Osten. Praktisch bedeutet das für viele Reinigungskräfte, dass aus dem Stundenlohn schon mal ein Anderthalb-Stunden-Lohn wird. Denn die Zeitvorgaben für konkrete Arbeiten stehen zwar auf dem Papier, sind in der Praxis aber kaum einzuhalten. Das Problem besteht auch, wenn öffentliche Institutionen die Dienste beauftragen, also beim Putzen von Schulen oder Krankenhäusern. Wir haben dazu in Sachsen-Anhalt recherchiert.