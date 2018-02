Überall da, wo es zwar noch öffentliche Einrichtungen und Verwaltungen gibt, aber kaum Industrie und wenig starke Wirtschaftsunternehmen, da verdienen Frauen mehr als Männer. Im Osten ist diese Einkommenskluft zwischen den Geschlechtern in Cottbus mit 17 Prozent besonders groß, erklärt Michaela Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Halle: "Cottbus steht für einige Regionen in Ostdeutschland." Wenn man sich Dessau-Roßlau anschaue, Schwerin oder Frankfurt/Oder, sehe es da so ähnlich aus wie in Cottbus. Auch da verdienten die Frauen deutlich mehr als die Männer.

Allerdings haben die Wissenschaftler des Instituts lediglich die Vollzeitbeschäftigungen in den Blick genommen – und die sind bei Frauen in Ostdeutschland weiter verbreitet als im Westen.

Auch die Pendler spielen kaum eine Rolle. Dass also in Mitteldeutschland Ingenieure in den Westen pendeln, um bei den großen Unternehmen Geld zu verdienen, wohingegen die Ehefrau in der heimischen Verwaltung arbeitet. Berechnet haben die Statistiker den Lohn am Ort. Und da stehen Frauen dann am Ende auch im Osten gar nicht überall besser da als die Männer, erklärt Michaela Fuchs.