Initiative "Lokalhelden" Junge Unternehmer zurück aufs Land

Junge Leute wandern ab, der letzte Laden macht zu und der Bus hält irgendwann auch nicht mehr. Am Ende stirbt das Dorf. Der ländliche Raum hat seit Jahren große Probleme. Was kann man dagegen tun? Eine Schweizer Stiftung unterstützt gezielt Gründer in ostdeutschen Dörfern, um den Trend zur Abwanderung aufzuhalten. Das Projekt heißt "Lokalhelden" und sein Motto lautet: "Verdien Dein Geld am Arsch der Welt".

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL