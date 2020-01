Ländlicher Raum Mansfeld-Südharz zwischen Veränderung und Stagnation

Wer jung ist, zieht meist in die Stadt. Auf dem Land bleiben ältere Menschen zurück. Ländliche Regionen leiden unter Abwanderung, Überalterung und Wirtschaftsschwäche. Das sieht man auch auf dem Arbeitsmarkt. Auch dort gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Was kann man dagegen tun? Dazu will am Dienstag die Arbeitsagentur in Halle Stellung nehmen.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL