Es riecht dezent nach Maschinenöl. Für André Mecklenburg ist es der Geruch des Aufschwungs. Der Geschäftsführer der Firma Kampf LSF läuft durch seine Produktionshalle im nordsächsischen Laußig.

Unter einem Kran wird gerade die neueste Spezialmaschine seiner Firma aufgebaut: Eine drei Mal drei Meter große Anlage voller Kabel und Stahlteile – eine Schneidemaschine für Elektroden, die in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden.



Die Maschine wird an einen großen süddeutschen Automobilbauer geliefert. "Wenn die Maschine fertig zusammengesetzt ist, kommt der Kunde und wir machen zusammen eine Abnahme. Wir werden die Elektroden hier zusammen schneiden. Wenn er zufrieden ist, wird die Maschine abgenommen und geht dann zum Kunden", erklärt Mecklenburg.

Der Branche geht es blendend

Um solche Spezialmaschinen zu bauen, beschäftigt Mecklenburg 60 Leute. Die Auftragslage, sagt er, könnte kaum besser sein. Der gesamten Branche geht es blendend. Der ostdeutsche Maschinenbau hat seit 2013 mehr als 5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Reinhard Pätz, Ostdeutschland-Geschäftsführer im Verband deutscher Maschinen und Anlagenbau, sagt, insgesamt beschäftige die Branche heute rund 84.000 Leute. Der Umsatz habe im Vergleich zu 2013/2014 um fast vier Milliarden Euro zugelegt. "Man merkt es auch am Pro-Kopf-Umsatz, der in den letzten Jahren von 150.000 auf 233.000 Euro pro Mitarbeiter gestiegen ist. Das sind für uns solche Indizes, die zeigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung wirklich gut ist", sagt Pätz.

Die Frage ist nur: Bleibt das so? Zwar hängt der ostdeutsche Maschinenbau nicht so stark am Export wie der westdeutsche. Trotzdem verkaufen auch die Firmen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mehr als die Hälfte ihrer Produkte ins Ausland. Und eigentlich soll dieser Anteil noch steigen.

"Gebremster Optimismus"

Der deutsche Mark gilt als gesättigt und auch der Optimismus werde im Vergleich zu den Vorjahren leicht gebremst, sagt Reinhard Pätz: "Wir wissen nicht, wie es mit dem Brexit ausgeht. Wie entwickelt sich der Handelskonflikt zwischen USA und China? Und was tut sich in den afrikanischen Ländern, was tut sich in der Türkei? Es gibt viele, viele Unwägbarkeiten."

Der Geschäftsführer der Firma Kampf LSF, André Mecklenburg. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Gebremster Optimismus heißt: Für dieses Jahr erwartet Pätz fünf Prozent Wachstum, im kommenden Jahr zwei Prozent. Immerhin.



Auch Unternehmer Mecklenburg im nordsächsischen Laußig glaubt nicht, dass ihm die Arbeit so schnell ausgeht. Im Gegenteil. "Die größte Herausforderung ist tatsächlich, den Kunden hinsichtlich der Lieferzeiten zufrieden zu stellen. Die wollen natürlich ihre Anlage am liebsten morgen haben, aber das geht halt nicht. Wir haben, gerade was große Anlagen angeht, mittlerweile Lieferzeiten von 12 Monaten und länger", sagt Mecklenburg.