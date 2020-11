MDR-Umfrage zur Nutzung von Zahlungsmitteln Bargeldlose Zukunft für große Mehrheit unvorstellbar

Ein Leben ohne Bargeld ist für die Mehrheit der befragten Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Zukunft unvorstellbar. Das gaben 82 Prozent bei der aktuellen Umfrage des MDR-Meinungsbarometers "MDRfragt" und des MDR-Magazins "Umschau" an. Je jünger die Befragten, desto größer die Bereitschaft, auf Bargeld zu verzichten. Doch selbst in der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen liegt der Anteil der Bargeld-Freunde immer noch bei 72 Prozent.