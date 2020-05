Um 10 Uhr, eine Stunde früher als geplant, landet der dunkelblaue Airbus A350 auf dem Rollfeld des Flughafen Halle/Leipzig. Vietnam Airlines steht in weißen Lettern auf dem Flugzeug. Die Maschine aus Hanoi liefert 40 Tonnen medizinisches Material in die Leipziger Region. An Bord sind 2000 Kisten mit Operations- und Schutzkitteln, 100.000 Atemschutzmasken und 1000 Corona-Tests.

Es sei gut, dass die Sachen da seien, erzählt Cord Meyer. Er ist der Geschäftsführer der Sana-Kliniken im Leipziger Land mit Standorten in Zwenkau und Borna. Sie werden das medizinische Material erhalten. Die Entscheidung über eine Lieferung aus Vietnam sei laut Meyer vor vier Wochen gefallen.