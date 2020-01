Die Zahl der E-Paper-Abonnenten bei mitteldeutschen Regionalzeitungen ist in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 72 Prozent angestiegen. Das geht aus Daten der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) hervor, die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertet hat. Allein von 2018 auf 2019 wurden rund 20 Prozent mehr E-Paper-Abos gezählt. Der Anteil der E-Papers an der Gesamtzahl der Abonnements ist in den letzten Jahren ebenfalls angestiegen. Er liegt derzeit bei zwei bis vier Prozent. Die Zahlen der Print-Abonnements sind dagegen stark rückläufig. Sie gingen in den vergangenen fünf Jahren um mehr als ein Viertel zurück.