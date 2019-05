"Alle Aluminiumfelgen, alle Motorblöcke, Zylinderköpfe, alles, was aus Aluminium gefertigt wird", erzählt Maaß. "So was kommt aus den Öfen raus. Sie finden die Öfen in allen Ländern, überall. Wir haben momentan Projekte in Indien laufen, bei Maruti Suzuki, einem Autobauer von gigantischem Ausmaß. Wenn ich die Werke sehe - da fahren Busse in den Werken, um das mal von der Größe her zu sehen.