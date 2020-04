Martin Buhl-Wagner, Geschäftführer der Leipziger Messe Bildrechte: dpa

Bei der Leipziger Messe sind 400 Menschen angestellt. Buhl-Wagner zufolge hat der Erfolg des Unternehmens aber Einfluss auf rund 5.000 Arbeitsplätze in der Region. Was die Absage einer großen Messe für eine Stadt bedeutet, zeigt auch das Beispiel Frankfurt am Main. In einer der wichtigsten deutschen Messestädte sind ebenfalls schon mehrere große Messen abgesagt worden. Darunter ist die Technikmesse Prolight+Sound, die im April hätte stattfinden sollen. 2019 besuchten 85.000 Menschen die Messe. Untersuchungen der Stadt Frankfurt zufolge bringt ein Messegast durchschnittlich einen Umsatz von 180 Euro pro Tag – in Hotels, Restaurants und Geschäfte der Stadt. Demnach hätten die erwarteten 85.000 Besucher der Prolight+Sound geschätzte 15,3 Millionen Euro in Frankfurt umgesetzt – selbst dann, wenn sie jeweils nur für eine Nacht geblieben wären.