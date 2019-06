Was macht ein Kohleunternehmen nach dem Kohleausstieg? Das ist eine Frage, die Armin Eichholz täglich umtreibt. Eines will der Chef der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft nicht, dabei zusehen, wie sein Unternehmen schrumpft.

Und so sucht er neue Geschäftsfelder, die gut zur Mibrag als Tagebau-Betreiber passen. Eichholz erklärt: "Das können erst einmal kerngeschäftsnahe Geschäftsfelder sein, also bergbaunahe Dienstleistungen wie etwa Garten- und Landschaftsbau, wie etwa Baugewerbe, wie etwa Bohrwirtschaft und Brunnenbau, aber auch bergbaufremde Dienstleistungen wie zum Beispiel IT- oder Personaldienstleistungen."

Industrie und Gewerbe

Rund um die Kraftwerke in Deuben und Wählitz will Eichholz Industrie- und Gewerbe ansiedeln. Außerdem investiert die Mibrag in Windräder und Solarparks.

Mibrag-Geschäftsführer Armin Eichholz blickt optimistisch in die Zukunft. Bildrechte: MIBRAG Am Ende des Kohleausstiegs, so hofft der Chef, steht das Unternehmen nicht schlechter da als heute. Eichholz sagt: "Also wir wollen von unserer Personalkapazität in die alternativen Geschäftsfelder so hineinwachsen, dass wir nach 2038 möglichst noch mit gleicher Größe, das heißt auch mit gleich vielen Mitarbeitern, ein erfolgreiches Unternehmen sind."

Diplomatische Position zur Klimaschutzbewegung

Eichholz arbeitet schon viele Jahre in der Kohle. Der ehemalige Leistungssportler im Rudern leitete zwei Kraftwerke, stieg bei RWE zum Chef der Braunkohlesparte auf. Vor drei Jahren kam er zur Mibrag. Wie hält er es mit der Klimaschutz-Bewegung, mit Greta Thunberg?