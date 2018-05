Mietmarkt in Mitteldeutschland Wenig Preiswertes, viel Luxus

Für den dickeren Geldbeutel gibt es in den größeren Städten Angebote: In Magdeburg wird eine Vier-Raum-Wohnung mit 148 Quadratmetern für eine Warmmiete von fast 2.100 Euro angeboten. Der Mieter kann sich hier natürlich über eine ausgezeichnete Lage und allen erdenklichen Luxus erfreuen.

Insgesamt gilt auch hier wie in Sachsen und Thüringen: Je größer die Stadt desto teurer die Mieten. Die preiswerte Alternative sind die Plattenbauten, die in den Städten Halle und Magdeburg für unter vier Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angeboten werden.

Die Kulturstadt Weimar lockt jedes Jahr hunderttausende Touristen an. Bildrechte: IMAGO Ein Angebot in Weimar kann einem kurz den Atem verschlagen: eine 40 Quadratmeter große Zwei-Raum-Wohnung für 700 Euro Kaltmiete. Selbst ein pensionierter Geschichtslehrer aus dem Westen, der sich in der Goethe-Stadt zur Ruhe setzen möchte, müsste sich seinen Rentenbescheid daraufhin wohl noch einmal genauer ansehen.



Weimar gehört allerdings zu den Städten im Freistaat, die auch künftig wachsen werden, deswegen ist hier mit fallenden Mieten auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Ähnlich sieht es in Erfurt und Jena aus: Neubauten oder frisch sanierter Altbau lassen die Preise in die Höhe schnellen.

In Suhl könnte man davon ausgehen, preiswerten Wohnraum zu finden. Experten prognostizieren der einstigen Waffen-Stadt eine negative Bevölkerungsentwicklung: 1990 hatte die Stadt noch 57.000 Einwohner, heute 38.000 und im Jahr 2030 sollen es nur noch 22.000 Einwohner sein. Also müsste es hier besonders günstigen Wohnraum geben. So ist es aber nicht. Auch in Suhl hat eine schicke Neubauwohnung ihren Preis: Für 105 Quadratmeter muss der Mieter über 1.000 Euro inklusive Nebenkosten ausgeben. Panoramablick auf die Stadt Suhl: Die Kommune soll laut Prognosen in den kommenden Jahren viele Einwohner verlieren. Bildrechte: IMAGO

Eine preiswertere Alternative haben wir in Altenburg gefunden. Für eine Drei-Raum-Wohnung mit Schlossblick muss der Mieter für rund 80 Quadratmeter in einer sanierten Altbauwohnung inklusive Nebenkosten nur 475 Euro bezahlen.

In den beiden Metropolen des Landes, Dresden und Leipzig, gibt es nur einen Trend zu vermelden: Die Preise steigen rasant. Vor allem in beliebten Wohnlagen gibt es nur wenige Angebote.

Im April demonstrierten in Leipzig mehrere hundert Menschen unter dem Motto "Stadt für alle statt für Profite!". Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Wie sich ein Stadtteil vergleichsweise schnell verändert, wird in der Leipziger Südvorstadt deutlich. Wer vor zehn Jahren durch die Straßen schlenderte, fand an vielen Häusern Plakate mit der Aufschrift: "Wohnung zu vermieten". Damit ist es endgültig vorbei. Wer damals noch einen Mietvertrag für unter vier Euro Kaltmiete in einem sanierten Altbau abschloss, kann sich heute noch immer freuen. Selbst wenn die gesetzlich zugelassenen Mieterhöhungen in den zehn Jahren voll ausgeschöpft worden wären, würde eine 135 Quadratmeter große Wohnung heute 864 Euro warm kosten. Zu einem solchen Preis ist aktuell keine Wohnung zu finden.