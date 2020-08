Seit fast 30 Jahren arbeitet die Immobilienmaklerin Cornelia Hopf-Lonzen im Immobiliengeschäft. Sie erinnert sich nur ungern zurück an das Frühjahr diesen Jahres: "Das war eine Zeit, die möchte ich glaube ich nicht so schnell nochmal erleben. Ich war fast ein bisschen gelähmt, meine Mitarbeiter auch. Wir wussten überhaupt nicht: Was passiert jetzt."