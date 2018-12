Für Gerhard Oppenhorst sind kritische Infrastrukturen Alltag. Als Geschäftsführer von ESC, einer IT-Sicherheitsfirma in Halle, programmiert und betreut er unter anderem Firewalls und Virenschutzsysteme vor allem für kleine Krankenhäuser. Die Firma ESC kümmert sich überwiegend um Krankenhäuser, die noch unter dem Radar der jetzigen Kritischen-Infrastruktur-Verordnung (kurz: Kritis) liegen. Die großen Krankenhäuser würden in großen Verbünden kontrolliert werden, erklärt Oppenhorst. "Diese Verbünde haben viele Services zentralisiert und haben auch viele IT-Sicherheitstechniker, die das für mehrere Kliniken zentral machen", ergänzt der IT-Berater.

Hat ein Krankenhaus mehr als 30.000 vollstationäre Fälle im Jahr, fällt es unter die Kritis-Verordnung. Als vollstationär gilt eine Behandlung, wenn ein Patient Tag und Nacht im Krankenhaus untergebracht ist und die stationären Leistungen komplett in Anspruch nimmt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind das nur 17 von 169 Krankenhäusern. Das sind vor allem Unikliniken und Häuser in großen Städten. Kleinere Krankenhäuser – zum Beispiel in Gardelegen, Schleitz oder Döbeln – fallen nicht darunter. Vor allem für ländliche Regionen sei das nicht optimal, sagt Oppenhorst.